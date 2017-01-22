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Погода в Туле 23 января: мокрый снег и гололедица

Погода в Туле 23 января: мокрый снег и гололедица

Сегодня в Туле ожидается облачная погода, мокрый снег с дождем и гололед на дорогах.

23 января в Тулу, по данным сайта Метеоинфо, придет теплая и облачная погода. Возможны небольшие осадки: днем – мокрый снег, ночью – мокрый снег с дождем, местами гололед.

Температура воздуха днем будет от -3 до +2 градусов, но при этом обещают достаточно сильный западный ветер до 6-11 м/с.

Атмосферное давление 740-745 мм ртутного столба. Солнечная активность низкая, так что магнитных бурь не ожидается.

сегодня, в 08:00 +1
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