Погода в Туле 23 января: мокрый снег и гололедица

Сегодня в Туле ожидается облачная погода, мокрый снег с дождем и гололед на дорогах.

23 января в Тулу, по данным сайта Метеоинфо, придет теплая и облачная погода. Возможны небольшие осадки: днем – мокрый снег, ночью – мокрый снег с дождем, местами гололед.

Температура воздуха днем будет от -3 до +2 градусов, но при этом обещают достаточно сильный западный ветер до 6-11 м/с.

Атмосферное давление 740-745 мм ртутного столба. Солнечная активность низкая, так что магнитных бурь не ожидается.