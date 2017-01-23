Владимир Афонский вошел в состав Центральной контрольной комиссии «Единой России»

Основным вопросом второго дня съезда партии «Единая Россия», который проходил в столице 21-22 января, стало избрание руководящих партийных органов — её председателя, а также составов высшего и генерального советов.

– Сегодня партия провела масштабное, знаковое мероприятие, – подчеркнул он. – Съезд подвел итоги работы «Единой России» за 5 лет. Стабильность, которую показывает «Единая Россия», позволила единогласно переизбрать председателя партии Дмитрия Медведева. Искренне рад, что в партии происходят ротационные изменения: серьезно обновлен состав Генерального и Высшего советов. Приходят секретари первичных отделений из различных регионов. Люди приходят с новыми идеями, проектами, которые партия будет реализовывать во благо каждого жителя нашей любимой России. На съезде Дмитрием Медведевым было отмечено, что надо постоянно совершенствоваться, генерировать идеи, двигаться вперед, искать пути обновления. Я рад тому, что мы приняли федеральный бюджет-это очень непростой финансовый документ. Все мы понимаем, что санкции в отношении России позволили нам сосредоточиться, сконцентрироваться, найти рациональные зерна. И динамика роста экономики России неплохая. Мы идем по пути развития, сконцентрировались, мобилизовались. «Единая Россия» – та партия, которая как раз находится в центре этих мобилизационных процессов. Выборы 2016 года показали, что общество консолидированное, оно поддерживает ведущую политическую силу страны, а это значит, что мы на правильном пути и будем и впредь реализовывать социальные программы, бюджет будет несомненно социально ориентированным. Наша основная задача – новые прорывные действия в экономике. Для меня было большой честью сегодня быть избранным в состав Центральной контрольной комиссии, мы провели первое заседание. Председателем ЦКК «Единой России» мы избрали Ирину Яровую.