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Скончался Станислав Алексеевич Головин

Скончался Станислав Алексеевич Головин

Станислав Головин – доктор технических наук, профессор ТулГУ, создатель научной школы «Неупругие явления в металлах и сплавах».

Ректорат Тульского государственного университета с глубоким прискорбием извещает, что 19 января на 85-м году жизни скончался один из старейших преподавателей ТулГУ – Станислав Алексеевич Головин.

Станислав Алексеевич — заслуженный  деятель науки и техники  РСФСР, почётный работник высшего образования России, почётный доктор Университета Словакии, почётный профессор Вятского государственного университета, дважды лауреат Словацкого национального фонда и трижды лауреат премии им. С.И. Мосина. Награждён орденом Дружбы народов и медалями.

Станислав Алексеевич Головин является создателем научной школы «Неупругие явления в металлах и сплавах».

Он автор и соавтор 12 монографий и более 350 научных публикаций. Подготовил 50 кандидатов и 7 докторов наук.

Церемония прощания состоится 21 января в 11.00 по адресу Тула, проспект Ленина, 84-а, квартира 12.

Справка

Станислав Алексеевич Головин родился 30 мая в Туле.

В 1950 году окончил мужскую среднюю школу №4, в 1955-м — Тульский механический институт по специальности «Горное машиностроение», в 1958-м — аспирантуру по специальности «Металловедение и термическая обработка металлов».

С 1958 года на преподавательской работе в вузе. Прошёл путь от ассистента до профессора. В 1960 году в Московском институте стали и сплавов защитил кандидатскую, а в 1980 году в ИМФ ЦНИИЧМ (Москва) — докторскую диссертацию.

С 1972 года возглавлял кафедру «Металловедение и термическая обработка металлов», с 1993-го — кафедру «Материаловедение и технология  новых материалов», а в 1996-1999 годах — кафедру «Физика металлов и материаловедение». Будучи заведующим кафедрой, внёс значительный вклад в развитие новых направлений подготовки в университете — бакалавров, инженеров и магистров. Станислав Алексеевич был ведущим лектором по базовым дисциплинам специальностей.

В 1982-1984 годах — декан механико-технологического факультета. С 1972 по 1989 год возглавлял отраслевую научно-исследовательскую лабораторию физики металлов и прочности, а с 1989 по 1994 год — межвузовскую советско-чехословацкую лабораторию «Упругие и неупругие свойства металлов».

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 15:43 +1
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