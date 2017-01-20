Юные волейболистки из Тулы прошли в финал первенства России

В Обнинске Калужской области прошли соревнования по волейболу среди девушек 2002-2003 г. р. Наш регион представляла сборная, сформированная из воспитанниц ДЮСШ ИВС «Игровые виды спорта». Тренером команды на соревнованиях был Евгений Дмитриевич Смирнов.

В полуфинале приняло участие семь команд из Воронежской, Вологодской, Архангельской, Ярославской, Калужской, Тульской областей и сборная Санкт-Петербурга.

Наша команда уверенно заняла первое место. О превосходстве тульских девчонок над соперницами говорит результат: пять игр выиграны со счетом 3:0 и с разницей в партиях больше 10 очков. И только с Череповцом (Вологодская область), где расположена специализированная волейбольная спортшкола, работающая под молодёжную сборную России, были сыграны все пять партий. Но и здесь победили тулячки.

Теперь тульские волейболистки сыграют в финале Первенства России, где будут представлены 16 лучших команд нашей страны.

Соревнования пройдут во второй половине марта. Мы поздравляем команду с замечательным результатом и желаем новых побед!