На улице Макаренко в Туле в выходные и праздники запретят парковаться

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения, а также для беспрепятственной уборки проезжей части ул. Макаренко, на участке от ул. 9-го Мая до ул. Седова, администрацией принято решение об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена».

Установлены знаки будут по четной стороне улицы, сообщает пресс-служба администрация города.

Запрет вводятся с 11 февраля и будут действовать только в выходные и праздничные дни.