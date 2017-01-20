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На улице Макаренко в Туле в выходные и праздники запретят парковаться
Нововведение призвало улучшить качество уборки улицы.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения, а также для беспрепятственной уборки проезжей части ул. Макаренко, на участке от ул. 9-го Мая до ул. Седова, администрацией принято решение об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена».
Установлены знаки будут по четной стороне улицы, сообщает пресс-служба администрация города.
Запрет вводятся с 11 февраля и будут действовать только в выходные и праздничные дни.
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