Вход в Тульский музей оружия 25 января для студентов - бесплатный

В День студента Тульский государственный музей оружия дарит подарки.

В этот день все Татьяны и студенты российских высших учебных заведений и учреждений профессионального образования могут бесплатно посетить новую постоянную экспозицию «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности», уникальные выставки Государственного Эрмитажа и Оружейной палаты Музеев Московского Кремля, ультрасовременную мультимедийную выставку Российского военно-исторического общества «Война и мифы».

Акция проводится 25 января с 10 до 17 часов в зданиях Тульского государственного музея оружия, расположенных по адресам: г. Тула, ул. Октябрьская, д. 2 и Тула, Кремль.

Напоминаем о необходимости предъявить соответствующие документы при посещении музея!