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Вход в Тульский музей оружия 25 января для студентов - бесплатный

Вход в Тульский музей оружия 25 января для студентов - бесплатный

Достаточно будет предъявить студенческий билет.

В День студента Тульский государственный музей оружия дарит подарки.

В этот день все Татьяны и студенты российских высших учебных заведений и учреждений профессионального образования могут бесплатно посетить новую постоянную экспозицию «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности», уникальные выставки Государственного Эрмитажа и Оружейной палаты Музеев Московского Кремля, ультрасовременную мультимедийную выставку Российского военно-исторического общества «Война и мифы».

Акция проводится 25 января с 10 до 17 часов в зданиях Тульского государственного музея оружия, расположенных по адресам: г. Тула, ул. Октябрьская, д. 2 и Тула, Кремль.

Напоминаем о необходимости предъявить соответствующие документы при посещении музея!

Автор: Юлия Александрова, вчера, в 23:05 +1
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