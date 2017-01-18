новости
новости
Регистрация
Алексей Дюмин призвал туляков купаться только в проверенных прорубях
Фото предоставлено пресс-службой правительства ТО.

Алексей Дюмин призвал туляков купаться только в проверенных прорубях

В рамках оперативного совещания губернатор Тульской области Алексей Дюмин призвал жителей в Крещение купаться только в безопасных купелях.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин призвал жителей в Крещение выбирать для купания только те проруби, где администрацией будет обеспечена безопасность, то есть будут присутствовать МЧС, скорая помощь и полиция.

Напомним, в этом году в Тульской области доступны 37 проверенных прорубей для крещенских купаний. А на нашем портале есть весь список и карта их расположения.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 12:37 +3
Другие статьи по темам
Люди
Алексей Дюмин
Место
ТулаТульская область
Прочее
крещенское купаниеобеспечение безопасности

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Осужденный во Франции Сергей Горбачёв вернулся в Россию
Осужденный во Франции Сергей Горбачёв вернулся в Россию
Туляк выступил на чемпионате мира по жиму штанги лежа
Туляк выступил на чемпионате мира по жиму штанги лежа
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика