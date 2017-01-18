Алексей Дюмин призвал туляков купаться только в проверенных прорубях

Фото предоставлено пресс-службой правительства ТО.

В рамках оперативного совещания губернатор Тульской области Алексей Дюмин призвал жителей в Крещение купаться только в безопасных купелях.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин призвал жителей в Крещение выбирать для купания только те проруби, где администрацией будет обеспечена безопасность, то есть будут присутствовать МЧС, скорая помощь и полиция.

Напомним, в этом году в Тульской области доступны 37 проверенных прорубей для крещенских купаний. А на нашем портале есть весь список и карта их расположения.