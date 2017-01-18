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Осужденный во Франции Сергей Горбачёв вернулся в Россию
Фото: «Спорт-Экспресс». На фото Александр Шпрыгин (слева), Алексей Ерунов (в центре) и Сергей Горбачев.

Осужденный во Франции Сергей Горбачёв вернулся в Россию

В аэропорту Горбачёва и Ерунова встретили аплодисментами.

Ночью в Москву прилетели Сергей Горбачёв и Алексей Ерунов — российские фанаты, которые были осуждены во Франции после беспорядков в Марселе в день матча (11 июня) Россия — Англия на Евро-2016. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Напомним, директор по работе с болельщиками «Локомотива» Ерунов в июне был осужден на два года, а руководитель фан-клуба «Арсенала» Горбачев — на 18 месяцев. В декабре прошлого года стало известно, что принято решение об их досрочном освобождении. Горбачев мог вернуться домой еще до Нового года, однако остался в тюрьме в знак солидарности с Еруновым до января.

При этом в конце прошлого года в Россию вернулся еще один осужденный российский болельщик, Николай Морозов. Поклонник «Динамо» был приговорен к 12 месяцам лишения свободы, однако также добился сокращения своего срока заключения и освободился раньше.

В аэропорту в Шереметьево Горбачева и Ерунова встретили аплодисментами.

 

Болельщики ответили на вопросы журналистов. Отметим, что представителей СМИ было довольно много.

- Мы сидели с русскими, — сказал Горбачев, — отношения у сложились хорошие. А про отношения других, кто там сидит, не буду говорить, это уже их проблема.

— Какие в целом условия содержания?

- По десятибалльной системе между двойкой и тройкой.

— А отношение полицейских?

- Все выполняют свою работу.

— Какие планы, как работа?

- Мы хотим к семьям. Алексей хочет увидеть своих детей, я хочу увидеть маму и сестру. Мы очень соскучились. Все бы ничего, но в отличие от коренных сидельцев французских тюрем мы не имели возможности увидеть родственников, близких и друзей. Очень дорого, большой курс между валютами, и чтобы организовать 30-минутную встречу, потребовалось бы не менее 2 тысяч евро.

— Поедете еще во Францию?

- Через два года, — ответил Ерунов. — У нас куча недоделанной работы.

- Почему нет? — спросил Горбачев. — Два года — и вуаля.

– Это лишь политика, доказательств не было, — объяснил случившееся во Франции Ерунов.

- Помимо нас, сидели болельщики других стран, — продолжил Горбачев, — один из них за драку с полицией и русскими, получил 2 месяца, после полутора отправился восвояси.

— Повлияет ли случившееся с вами на проведение чемпионата мира? Будут ли наложены санкции?

- Никаких санкций, — сказал Ерунов. — У нас будет проведен чемпионат мира, как и Олимпиада — по высшей оценке. Не то, что во Франции. Они не разделяли потоки, не выполняли грамотно свою работу.

— Как к вам относились в тюрьме? Узнавали вас?

- Поначалу прощупывали, гавкали, а потом российское стремление, терпение и стремление к спорту и победам наработали нам репутацию. В конце те же арабы приходили и спрашивали у нас, как делать упражнения и что делать, если в жизни такие проблемы.

Мы оказались в чужом обществе, но не потеряли марку граждан РФ — сильных и независимых.

— У вас там и спортзал был?

- Да, и занятия боксом и дзюдо, — ответил Ерунов. — И борьбой.

— Отсидев столько времени в тюрьме, кем вы себя ощущаете — преступником или героем?

- Гражданином Российской Федерации, — ответил Горбачев.

В руках у него была книга Федора Михайловича Достоевского.

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