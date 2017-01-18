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Туляк выступил на чемпионате мира по жиму штанги лежа

Туляк выступил на чемпионате мира по жиму штанги лежа

Соревнование по пауэрлифтингу было организовано спортивной федерацией «Союз пауэрлифтеров России». Тульскую область на чемпионате представил Андрей Скорятин.

Андрей Скорятин выступил в направлении «Жим лежа без экипировки» с прохождением допинг-контроля.

Праздник спорта длился четыре дня. Спортсмены более чем из 30 стран мира приехали в подмосковный город Долгопрудный. После длительной подготовки Андрей Скорятин показал отличные результаты, выполнив норматив кандидата в мастера спорта и в общем зачете став шестым.


Андрей Скорятин.

– Всё было на высочайшем уровне: оборудование, техническое оснащение, строгое, но справедливое судейство, слаженная работа ассистентов, — рассказывает Андрей Скорятин. – Атмосфера накаляла и заряжала! Всё было красочным, масштабным и оперативным. Для меня это первый чемпионат мира, в котором я принял участие. До этого были Тула, Москва, Россия, Европа… И вот мир! Море ярких эмоций, неизгладимое впечатление от выступления и невероятная мотивация для дальнейших достижений.  Огромное спасибо моим родным и близким, тренеру за подготовку, поддержку и веру!

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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 12:21 +2
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