Туляк выступил на чемпионате мира по жиму штанги лежа

Андрей Скорятин выступил в направлении «Жим лежа без экипировки» с прохождением допинг-контроля.

Праздник спорта длился четыре дня. Спортсмены более чем из 30 стран мира приехали в подмосковный город Долгопрудный. После длительной подготовки Андрей Скорятин показал отличные результаты, выполнив норматив кандидата в мастера спорта и в общем зачете став шестым.



Андрей Скорятин.

– Всё было на высочайшем уровне: оборудование, техническое оснащение, строгое, но справедливое судейство, слаженная работа ассистентов, — рассказывает Андрей Скорятин. – Атмосфера накаляла и заряжала! Всё было красочным, масштабным и оперативным. Для меня это первый чемпионат мира, в котором я принял участие. До этого были Тула, Москва, Россия, Европа… И вот мир! Море ярких эмоций, неизгладимое впечатление от выступления и невероятная мотивация для дальнейших достижений. Огромное спасибо моим родным и близким, тренеру за подготовку, поддержку и веру!