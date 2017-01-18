новости
новости
Регистрация
Тульская прорубь вошла в число лучших в России
Фото: Анастасия Клепова.

Тульская прорубь вошла в число лучших в России

В список лучших прорубей для купания на Крещение в 2017 году, составленный Ростуризмом, вошла прорубь в селе Бёхово возле усадьбы Поленово.

Ростуризм составил список самых интересных прорубей России, подходящих для купания в них 19 января на празднование Крещения Господня. В их число вошла прорубь в селе Бёхово Тульской области.

Это небольшое село соседствует с усадьбой Поленово, и оба они находятся в границах уникального Заповедника русского пейзажа на берегу Оки в Тульской области.

Художник Василий Поленов выбрал эти берега для постройки дома не случайно: вдохновляющих видов здесь хоть отбавляй. А всего в паре километров от главного дома – село Бёхово с храмом, построенным по эскизам художника и на его деньги для местных жителей.

Близ храма есть святой источник, а неподалёку от него ежегодно на Крещение оборудуют спуск в ледяной ручей.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 18:48 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьсело Бёхово
Прочее
прорубьлучшие проруби РоссииРостуризм

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Минздрав предложил ограничить рекламу колбасы и шоколада
Минздрав предложил ограничить рекламу колбасы и шоколада
По факту падения 12-летней девочки в шахту лифта в Алексине возбуждено уголовное дело
По факту падения 12-летней девочки в шахту лифта в Алексине возбуждено уголовное дело
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика