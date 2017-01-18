Тульская прорубь вошла в число лучших в России

Фото: Анастасия Клепова.

В список лучших прорубей для купания на Крещение в 2017 году, составленный Ростуризмом, вошла прорубь в селе Бёхово возле усадьбы Поленово.

Ростуризм составил список самых интересных прорубей России, подходящих для купания в них 19 января на празднование Крещения Господня. В их число вошла прорубь в селе Бёхово Тульской области.

Это небольшое село соседствует с усадьбой Поленово, и оба они находятся в границах уникального Заповедника русского пейзажа на берегу Оки в Тульской области.

Художник Василий Поленов выбрал эти берега для постройки дома не случайно: вдохновляющих видов здесь хоть отбавляй. А всего в паре километров от главного дома – село Бёхово с храмом, построенным по эскизам художника и на его деньги для местных жителей.

Близ храма есть святой источник, а неподалёку от него ежегодно на Крещение оборудуют спуск в ледяной ручей.