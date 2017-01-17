В Плеханово появятся улицы Изумрудная, Алмазная, Янтарная и Жемчужная
Инициатива таких названий принадлежит руководству Зареченского территориального округа.
Тульская городская Дума на ближайшем заседании рассмотрит предложение главного управления администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу о присвоении четырем улицам в поселке Плеханово названий.
В поселке появятся улицы Изумрудная, Алмазная, Янтарная и Жемчужная,
Судя по карте, новые улицы появятся в той части, где сейчас проживает цыганская диаспора.
Решение одобрено комиссией по историческому наследию и городской топонимии.
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