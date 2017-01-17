В Плеханово появятся улицы Изумрудная, Алмазная, Янтарная и Жемчужная

Тульская городская Дума на ближайшем заседании рассмотрит предложение главного управления администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу о присвоении четырем улицам в поселке Плеханово названий.

В поселке появятся улицы Изумрудная, Алмазная, Янтарная и Жемчужная,

Судя по карте, новые улицы появятся в той части, где сейчас проживает цыганская диаспора.

Решение одобрено комиссией по историческому наследию и городской топонимии.