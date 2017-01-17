В Туле за неделю гриппом и ОРВИ заболели более четырех тысяч человек

А в области зарегистрировано 8333 больных этими заболеваниями.

На территории Тульской области, как и во всей стране, продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как отмечает Роспотребнадзор, незначительное снижение заболеваемости в первую неделю января было частично из-за того, что люди не обращались в больницу во время новогодних праздников.

За прошедшую неделю (9-15 января) в нашем регионе зарегистрировано 8333 случая заболеваний гриппом и ОРВИ.

Показатель – 55,3 на 10 тысяч населения, что на 40,8% выше эпидемического порога и на 30% выше заболеваемости предыдущей недели. Заболеваемость выше эпидемического порога во всех возрастных группах, кроме детей 7-14 лет.

В Туле зарегистрировано 4129 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ, это выше эпидемического порога на 47%.

По отдельным муниципальным образованиям на прошедшей неделе эпидемический порог был превышен в Арсеньевском, Воловском, Каменском, Кимовском, Киреевском, Новомосковском, Плавском, Суворовском, Тепло-Огаревском, Узловском, Чернском и Щекинском районах.

По итогам второй недели 2017 года на грипп и ОРВИ обследовано 43 больных, из них с положительным результатом 18 человек. Наличие вирусов гриппа A (H3N2) подтверждено у 15 человек (83%), вирусов гриппа В – у двух человек (11%), вирусы не гриппозной этиологии (парагриппа) – у одного человека (6%).

На отчетной неделе учебный процесс в образовательных учреждениях области из-за гриппа и ОРВИ не приостанавливался.

Роспотребнадзор напоминает необходимые меры профилактики указанных болезней:

избегайте контактов с лицами с признаками заболеваний гриппа и ОРВИ (чихание, кашель, насморк и др.);

сократите время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте;

используйте средства защиты органов дыхания: 4-слойные марлевые маски, одноразовые медицинские маски и респираторы, особенно при общении с больными людьми;

соблюдайте правила личной гигиены, регулярно и тщательно мойте руки с мылом;

соблюдайте оптимальный температурный режим в помещениях, осуществляйте регулярную влажную уборку и проветривание помещений;

чаще бывайте на свежем воздухе, проводите закаливающие процедуры;

при обнаружении симптомов гриппа и ОРВИ (общее недомогание, озноб, головная боль, повышение температуры тела, катаральные явления) у себя или своих детей воздержитесь от посещения запланированных мероприятий, не отправляйте детей в школу, оставайтесь дома и вызовите врача на дом.

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37-33-25, 37-07-06.