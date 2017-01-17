Бумажные медкарты, больничные и рецепты тулякам заменят на электронные

Фото Алексея Пирязева.

По словам Ольги Аванесян, в 2017 году в Тульской области планируют запустить инфоклинику в пилотном варианте.

- Сегодня записаться к врачу можно через региональные контактные центры — колл-центры, электронную регистратуру, портал госуслуг, инфоматы в поликлиниках. И мы пока не убираем услугу записи через регистратуру. Пока это востребовано, мы будем это делать. По электронной записи в 2016 году мы приняли 1,4 миллиона человек, в 2015 году таких было 1,2 миллиона, — пояснила министр.

Министр говорит, что систему электронной записи к врачу анализируют и улучшают. Доктор может и заболеть, и в командировку отправиться.

В некоторых учреждениях пациентов уже обзванивают и приглашают на прием к другому доктору.

На сегодняшний день в медицинских учреждениях Тульской области создано 8 тысяч автоматизированных рабочих мест (АРМ) для врачей, компьютеры которых подключены к региональной медицинской информационно системе.

И теперь в диагностический центр пациента можно записать с любого рабочего места доктора, если для этого есть показания. Участковый врач со своего АРМ может записать пациента в областную клиническую больницу на консультацию — пациенту сообщают время, ФИО врача и номер кабинета.

Аналогичная система будет внедрена и для детской областной клинической больницы и для онкологического диспансера.

- В 2017 году три медучреждения региона будут работать в пилотном проекте «Доступная поликлиника» — детская, взрослая поликлиники и женская консультация. Ваши анализы, результаты рентгена или другие лабораторные исследования, планово или экстренно пришли вы к врачу — все будет зафиксировано в системе, — пояснила министр.

Эту электронную медкарту вместе с анализами смогут прочитать, в том числе, и специалисты в клинико-диагностическом центре.

Правда, пока не запланирован перенос информации из бумажных медкарт в систему — в нее будут заносить только новые данные.

Что касается доступности электронной медицинской карты другими медучреждениями, например, платными клиниками, то на уровне Российской Федерации есть такой проект. Как только будет сделан федеральный портал, Тульской минздрав выгрузит весь туда массив электронных карт.

В стадии доработки сейчас находится и система электронного рецепта для льготного лекарственного обеспечения.

По словам министра, опробовать все эти нововведения туляки смогут в 2017 году.