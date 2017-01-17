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Устроителей Тульского оружейного завода задерживали за фальшивые деньги

Устроителей Тульского оружейного завода задерживали за фальшивые деньги

Тульский историк, бонист Николай Трегубов прокомментировал версию о том, что семья промышленников Демидовых чеканила на Урале фальшивые серебряные монеты.

Напомним, житель Свердловской области выдвинул версию, что тульские промышленники Демидовы три столетия назад на Урале чеканили поддельные деньги.

В подтверждение своих слов мужчина привел аргумент — пятикилограммовую матрицу, с помощью которой на монеты переносилось изображение. Именно на ней, по словам мужчины, была изготовлена не одна тысяча серебряных рублей.

Дмитрий Виргулес, житель посёлка Малышева:

– На матрице изображен Петр I. Такой серебряный рубль Московский монетный двор чеканил в 1720 году. Действительно ли был Акинфий Демидов фальшивомонетчиком, доподлинно неизвестно. Прямых доказательств — цехов — под Невьянской башней не было обнаружено.

Уральский историк Виктор Байдин, доцент кафедры истории России Института гуманитарных наук и искусств УрФУ, счел подземное производство монет мифом:

– Серебряные монеты XVII века требуют целого предприятия, с цехами, громоздкими механизмами. И организовать его на коленке в подвале невозможно. Никакие демидовские монеты нумизматике неизвестны.

Myslo попросил прокомментировать ситуацию тульского историка Николая Трегубова, члена Союза бонистов – Центра изучения памятников истории денежного обращения.

Николай Трегубов

– Легенды про то время ходят разные. Но о том, что именно Никита Демидов занимался печатанием фальшивых монет, подтвержденных фактов нет. Хотя известно, что, например, за фальшивомонетничество были схвачены ни много ни мало – устроители тульского оружейного завода, то есть фактически современники Демидова.

И как вы думаете, что с ними сделали? Их отпустили, потому что кому-то на этих заводах надо было работать.

Что же касается масштабов, которые этот незаконный промысел тогда приобрел, об этом можно судить по такому факту. Когда-то мой знакомый купил миноискатель – для поиска старинных монет. И одной из первых его находок в Веневском районе стал хорошо сохранившийся полный комплект фальшивомонетчика – станок из трех составных частей для печатания царских монет.

Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 11:52 +5
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