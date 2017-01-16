Тульские оружейники Демидовы на Урале чеканили поддельные деньги?

Династия Демидовых на Среднем Урале чеканили серебряные монеты, уверен житель поселка Малышева Свердловской области. Об этом сообщает Свердловское облТВ.



Свердловчанин Дмитрий Виргулес.

В подтверждение своих слов Дмитрий Виргулес приводит весомый аргумент — пятикилограммовую матрицу, с помощью которой на монеты переносилось изображение. Именно на ней, утверждает мужчина, была изготовлена не одна тысяча серебряных рублей. Еще одно доказательство — остатки серебра на поверхности. Правда, из какого месторождения металл, еще предстоит узнать московским ученым.



Матрица – семейная реликвия Виргулесов.

Семейную реликвию, которая хранилась дома три столетия, Дмитрий планирует отвезти на экспертизу, чтобы подтвердить ее подлинность. А вот как эта вещь сохранилась до наших дней, до сих пор неизвестно.

Дмитрий Виргулес, житель посёлка Малышева:

– Приказчик как вещественное доказательство должен был ее бросить в домну, уничтожить в общем-то. От цеха, где производилась монета, и до домны произошла подмена. Матрицу спрятали, а в ткань завернули кусок камня и скинули в домну. Вот только таким путем она могла выжить».

На матрице изображен Петр I. Такой серебряный рубль Московский монетный двор чеканил в 1720 году. Действительно ли был Акинфий Демидов фальшивомонетчиком, доподлинно неизвестно. Прямых доказательств — цехов — под Невьянской башней обнаружено не было.

Виктор Байдин, доцент кафедры истории России Института гуманитарных наук и искусств УрФУ, считает подземное производство монет мифом:

– Серебряные монеты XVII века, скажем, 77-й пробы, требуют целого предприятия, с цехами, громоздкими механизмами, понимаете. И организовать опять же на коленке его в подвале невозможно. И никакие демидовские монеты, или подозреваемые таковыми, нумизматике неизвестны».

Справка Myslo

Никита Демидов оставил яркий след в истории отечественной промышленности. C 90-годов XVII века — оружейник-предприниматель, а позднее мануфактурист-металлург.



Никита Демидов.

Построенная первая в Туле вододействующая мануфактура, металлургический завод Демидовых (созданный благодаря встрече Никиты с Петром I), повлиял на становление и развитие построенного позднее казенного Тульского оружейного завода. Завод Демидовых сыграл роль связующего звена между ранними мануфактурами и мануфактурой петровского времени.

На Урале, где в 1702 г. у Демидова появился переданный государством Невьянский завод, его успешно заменял старший сын Акинфий, умелый, энергичный, преданный помощник, гордость и надежда отца. Это позволяло Никите подолгу жить вблизи столицы, в том числе и Туле, при первом его заводе.



Памятник Петру I и Демидову в Невьянске.

Никита Демидов обладал огромным авторитетом, пользовался благосклонностью царя и имел влиятельных покровителей. Его заводы на Урале образовали фактическую монополию. Используя своё влияние, Демидов отстаивал свои интересы перед губернаторами и коллегиями.