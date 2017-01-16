Тульские оружейники Демидовы на Урале чеканили поддельные деньги?
Свердловчанин утверждает, что представители династии тульских промышленников занимались фальшивками.
Династия Демидовых на Среднем Урале чеканили серебряные монеты, уверен житель поселка Малышева Свердловской области. Об этом сообщает Свердловское облТВ.
Свердловчанин Дмитрий Виргулес.
В подтверждение своих слов Дмитрий Виргулес приводит весомый аргумент — пятикилограммовую матрицу, с помощью которой на монеты переносилось изображение. Именно на ней, утверждает мужчина, была изготовлена не одна тысяча серебряных рублей. Еще одно доказательство — остатки серебра на поверхности. Правда, из какого месторождения металл, еще предстоит узнать московским ученым.
Матрица – семейная реликвия Виргулесов.
Семейную реликвию, которая хранилась дома три столетия, Дмитрий планирует отвезти на экспертизу, чтобы подтвердить ее подлинность. А вот как эта вещь сохранилась до наших дней, до сих пор неизвестно.
Дмитрий Виргулес, житель посёлка Малышева:
– Приказчик как вещественное доказательство должен был ее бросить в домну, уничтожить в общем-то. От цеха, где производилась монета, и до домны произошла подмена. Матрицу спрятали, а в ткань завернули кусок камня и скинули в домну. Вот только таким путем она могла выжить».
На матрице изображен Петр I. Такой серебряный рубль Московский монетный двор чеканил в 1720 году. Действительно ли был Акинфий Демидов фальшивомонетчиком, доподлинно неизвестно. Прямых доказательств — цехов — под Невьянской башней обнаружено не было.
Виктор Байдин, доцент кафедры истории России Института гуманитарных наук и искусств УрФУ, считает подземное производство монет мифом:
– Серебряные монеты XVII века, скажем, 77-й пробы, требуют целого предприятия, с цехами, громоздкими механизмами, понимаете. И организовать опять же на коленке его в подвале невозможно. И никакие демидовские монеты, или подозреваемые таковыми, нумизматике неизвестны».
Никита Демидов оставил яркий след в истории отечественной промышленности. C 90-годов XVII века — оружейник-предприниматель, а позднее мануфактурист-металлург.
Никита Демидов.
Построенная первая в Туле вододействующая мануфактура, металлургический завод Демидовых (созданный благодаря встрече Никиты с Петром I), повлиял на становление и развитие построенного позднее казенного Тульского оружейного завода. Завод Демидовых сыграл роль связующего звена между ранними мануфактурами и мануфактурой петровского времени.
На Урале, где в 1702 г. у Демидова появился переданный государством Невьянский завод, его успешно заменял старший сын Акинфий, умелый, энергичный, преданный помощник, гордость и надежда отца. Это позволяло Никите подолгу жить вблизи столицы, в том числе и Туле, при первом его заводе.
Памятник Петру I и Демидову в Невьянске.
Никита Демидов обладал огромным авторитетом, пользовался благосклонностью царя и имел влиятельных покровителей. Его заводы на Урале образовали фактическую монополию. Используя своё влияние, Демидов отстаивал свои интересы перед губернаторами и коллегиями.