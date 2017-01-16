В Туле действуют телефон и почта доверия для детей и подростков
Об этом напоминает Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Тулы.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Тулы напоминает, что в нашем городе с апреля 2016 года действует единая электронная детская почта доверия kdndeti@cityadm.tula.ru.
Эта почта была создана для того, чтобы снять барьеры общения между взрослыми и подростками, а также для решения проблемных ситуаций в кратчайшие сроки, выявления ситуаций социального неблагополучия, случаев жестокого обращения и насилия над детьми.
Дети и подростки имеют возможность напрямую обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних в случае трудной жизненной ситуации.
Координатором работы «почтового ящика» является отдел профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних администрации города Тулы.
Кроме того, в нашем городе действует телефон доверия для детей, подростков и их родителей, служащий той же цели, что и почта доверия. Звонок является бесплатным. Номер: 8-800-2000-122.