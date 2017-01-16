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Скончался почетный гражданин Тулы Дмитрий Бимбиреков

Скончался почетный гражданин Тулы Дмитрий Бимбиреков

13 января Дмитрий Леонидович Бимбиреков, ветеран войны, ушел на 100-м году жизни.

Дмитрий Леонидович Бимбиреков родился 6 ноября 1917 года в селе Кузнецово Киреевского района Тульской области. В 1939 году был призван в Красную Армию, служил в Москве в 81-м отдельном батальоне связи ПВО, в 1941 году был сразу направлен на фронт защищать Москву.

В 1942 году переведен в воздушно-десантные войска и участвовал в Вяземской операции. Геройски сражался в боях под Смоленском, вынес из окружения боевое знамя и печать части. Участвовал в героической обороне Сталинграда и битве на Курско-Орловской дуге. Освобождал Украину, Молдавию, Румынию, Чехословакию, Венгрию. Был ранен и контужен.

После войны Дмитрий Леонидович работал бухгалтером, экономистом. В 1963 году переехал в Тулу, работал старшим бухгалтером Тульского телецентра до 1966 года, до 1980 года работал старшим экономистом на Яснополянском экспериментальном комбинате.

Дмитрий Леонидович был активным участником ветеранского движения в Туле, часто выступал перед молодежью.

Дмитрий Леонидович награжден орденами Красной Звезды и «Отечественной войны» II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», а также другими боевыми и юбилейными наградами.

Имеет почетные грамоты, благодарности и знаки.

В 2016 году Дмитрию Леонидовичу Бимбирекову было присвоено высокое звание «Почетный гражданин города-героя Тулы».

Дмитрий Леонидович — свидетель больших перемен в России, ветеран Великой Отечественной войны, герой, благодаря которому мы живем в свободной стране. Дмитрий Леонидович был истинным патриотом, и его жизненный путь для всех нас является примером.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 12:12 +1
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