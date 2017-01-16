В тройном ДТП на автодороге «Тула-Алешня» пострадала женщина
Виновник аварии отказался проходить медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения.
14 января в 19.20 на 9-м километре автодороги «Тула-Алешня» 31-летний водитель ВАЗ-2114, предположительно, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Опель», а затем и в автомобиль «
В аварии пострадала 44-летняя женщина – водитель «Опеля». После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.
Водитель ВАЗа отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.
В связи с чем в отношении мужчины составлен административный материал по ст. 12.26
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