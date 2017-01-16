В тройном ДТП на автодороге «Тула-Алешня» пострадала женщина

14 января в 19.20 на 9-м километре автодороги «Тула-Алешня» 31-летний водитель ВАЗ-2114, предположительно, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Опель», а затем и в автомобиль « Мазда СХ 5».

В аварии пострадала 44-летняя женщина – водитель «Опеля». После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

Водитель ВАЗа отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.