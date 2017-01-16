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Туляки смогут раз в месяц бесплатно посетить московские музеи

Туляки смогут раз в месяц бесплатно посетить московские музеи

С января 2017 года несколько столичных музеев в третье воскресенье каждого месяца работают в режиме бесплатного посещения.

Об этом сообщается на сайте департамента культуры Москвы. В список входят 40 музеев, среди которых - Московский музей современного искусства, Мемориальный музей космонавтики, Государственный Дарвиновский музей и многие другие. 

1

ГБУК г. Москвы "Музейное объединение "Музей Москвы"

2

ГБУК г. Москвы "Государственный музей обороны Москвы"

3

ГБУК г. Москвы "Музей-панорама "Бородинская битва"

4

ГБУК г. Москвы "Музей Зеленограда"

5

ГБУК г. Москвы "Дом Русского зарубежья имени Александра Солженицына"

6

ГБУК г. Москвы "Музейный комплекс "История танка Т-34"

7

ГБУК г. Москвы "Музей истории ГУЛАГа"

8

ГБУК г. Москвы "Музей "Садовое кольцо"

9

ГБУК г. Москвы "Московский государственный объединенный музей-заповедник"

10

ГБУК г. Москвы "Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник "Царицыно"

11

ГБУК г. Москвы  "Государственный музей керамики и "Усадьба Кусково XVIII в."

12

ГБУК г. Москвы "Государственный музей А.С.Пушкина"

13

ГБУК г. Москвы  "Дом-музей Марины Цветаевой"

14

ГБУК г. Москвы "Московский государственный музей С.А Есенина"

15

ГБУК г. Москвы "Государственный музей – гуманитарный центр "Преодоление"
им. Н.А.Островского"

16

ГБУК г. Москвы "Московский литературный музей-центр К.Г.Паустовского"

17

ГБУК г. Москвы "Музей М.А.Булгакова"

18

ГБУК г. Москвы "Государственный культурный центр-музей В.С.Высоцкого"

19

ГБУК г. Москвы "Музей В.А.Тропинина и московских художников его времени"

20

ГБУК г. Москвы "Московская Государственная картинная галерея Народного художника СССР Ильи Глазунова"

21

ГБУК г. Москвы "Московская Государственная картинная галерея Народного художника СССР А.М.Шилова"

22

ГБУК г. Москвы "Московский Государственный музей "Дом Бурганова"

23

ГБУК г. Москвы "Музей русского лубка и наивного искусства"

24

ГБУК г. Москвы "Московский музей современного искусства"

25

ГБУК г. Москвы "Мемориальный музей космонавтики"

26

ГБУК г. Москвы "Государственный Дарвиновский музей"

27

ГБУК г. Москвы "Государственный биологический музей им. К.А.Тимирязева"

28

ГБУК г. Москвы "Мемориальный музей  А.Н.Скрябина"

29

ГБУК города Москвы "Музейно-выставочный центр "Музей моды"

30

ГБУК г. Москвы "Музейно-выставочное объединение "Манеж"

31

ГБУК г. Москвы "Объединение "Выставочные залы Москвы"

32

ГБУК г. Москвы "Государственный выставочный зал истории войны в Афганистане"

33

ГБУК г. Москвы "Выставочный зал "Солянка ВПА"

34

ГБУК г. Москвы "Выставочный зал "Тушино"

35

ГБУК г. Москвы "Галерея А3"

В части работы музейных экспозиций:

36

ГБУК г. Москвы "Дом Н.В.Гоголя – мемориальный музей и научная библиотека"

37

ГБУК г. Москвы "Музейно-парковый комплекс "Северное Тушино"

38

ГАУК г. Москвы "Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького"

39

ГБОУ г. Москвы "Московская Государственная специализированная школа акварели Сергея Андрияки с музейно-выставочным комплексом"

40

ГБУК г. Москвы "Киноклуб-музей "Эльдар"

 

Автор: Ирина Суркова, вчера, в 21:51 +1
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