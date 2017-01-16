Туляки смогут раз в месяц бесплатно посетить московские музеи

С января 2017 года несколько столичных музеев в третье воскресенье каждого месяца работают в режиме бесплатного посещения.

Об этом сообщается на сайте департамента культуры Москвы. В список входят 40 музеев, среди которых - Московский музей современного искусства, Мемориальный музей космонавтики, Государственный Дарвиновский музей и многие другие.