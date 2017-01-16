Туляки смогут раз в месяц бесплатно посетить московские музеи
С января 2017 года несколько столичных музеев в третье воскресенье каждого месяца работают в режиме бесплатного посещения.
Об этом сообщается на сайте департамента культуры Москвы. В список входят 40 музеев, среди которых - Московский музей современного искусства, Мемориальный музей космонавтики, Государственный Дарвиновский музей и многие другие.
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1
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ГБУК г. Москвы "Музейное объединение "Музей Москвы"
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2
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ГБУК г. Москвы "Государственный музей обороны Москвы"
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3
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ГБУК г. Москвы "Музей-панорама "Бородинская битва"
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4
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ГБУК г. Москвы "Музей Зеленограда"
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5
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ГБУК г. Москвы "Дом Русского зарубежья имени Александра Солженицына"
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6
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ГБУК г. Москвы "Музейный комплекс "История танка Т-34"
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7
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ГБУК г. Москвы "Музей истории ГУЛАГа"
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8
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ГБУК г. Москвы "Музей "Садовое кольцо"
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9
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ГБУК г. Москвы "Московский государственный объединенный музей-заповедник"
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10
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ГБУК г. Москвы "Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник "Царицыно"
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11
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ГБУК г. Москвы "Государственный музей керамики и "Усадьба Кусково XVIII в."
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12
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ГБУК г. Москвы "Государственный музей А.С.Пушкина"
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13
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ГБУК г. Москвы "Дом-музей Марины Цветаевой"
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14
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ГБУК г. Москвы "Московский государственный музей С.А Есенина"
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15
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ГБУК г. Москвы "Государственный музей – гуманитарный центр "Преодоление"
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16
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ГБУК г. Москвы "Московский литературный музей-центр К.Г.Паустовского"
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17
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ГБУК г. Москвы "Музей М.А.Булгакова"
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18
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ГБУК г. Москвы "Государственный культурный центр-музей В.С.Высоцкого"
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19
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ГБУК г. Москвы "Музей В.А.Тропинина и московских художников его времени"
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20
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ГБУК г. Москвы "Московская Государственная картинная галерея Народного художника СССР Ильи Глазунова"
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21
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ГБУК г. Москвы "Московская Государственная картинная галерея Народного художника СССР А.М.Шилова"
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22
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ГБУК г. Москвы "Московский Государственный музей "Дом Бурганова"
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23
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ГБУК г. Москвы "Музей русского лубка и наивного искусства"
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24
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ГБУК г. Москвы "Московский музей современного искусства"
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25
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ГБУК г. Москвы "Мемориальный музей космонавтики"
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26
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ГБУК г. Москвы "Государственный Дарвиновский музей"
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27
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ГБУК г. Москвы "Государственный биологический музей им. К.А.Тимирязева"
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28
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ГБУК г. Москвы "Мемориальный музей А.Н.Скрябина"
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29
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ГБУК города Москвы "Музейно-выставочный центр "Музей моды"
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30
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ГБУК г. Москвы "Музейно-выставочное объединение "Манеж"
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31
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ГБУК г. Москвы "Объединение "Выставочные залы Москвы"
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32
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ГБУК г. Москвы "Государственный выставочный зал истории войны в Афганистане"
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33
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ГБУК г. Москвы "Выставочный зал "Солянка ВПА"
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34
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ГБУК г. Москвы "Выставочный зал "Тушино"
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35
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ГБУК г. Москвы "Галерея А3"
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В части работы музейных экспозиций:
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36
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ГБУК г. Москвы "Дом Н.В.Гоголя – мемориальный музей и научная библиотека"
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37
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ГБУК г. Москвы "Музейно-парковый комплекс "Северное Тушино"
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38
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ГАУК г. Москвы "Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького"
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39
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ГБОУ г. Москвы "Московская Государственная специализированная школа акварели Сергея Андрияки с музейно-выставочным комплексом"
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40
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ГБУК г. Москвы "Киноклуб-музей "Эльдар"