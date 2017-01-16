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В Пролетарском территориальном округе благоустроят два сквера

В Пролетарском территориальном округе благоустроят два сквера

В 2017—2019 гг. в Туле будет благоустроено 21 место отдыха туляков.

Как информирует пресс-службы администрации Тулы, в 2017 году в Пролетарском территориальном округе будет выполнено благоустройство территории сквера на пересечении улиц Кирова и Кутузова, у водонапорной башни.

Также будут проведены работы на территории сквера около ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» со стороны улицы Вильямса.

Автор: Ирина Суркова, вчера, в 20:32 0
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