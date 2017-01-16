В Щёкино состоялось первенство по рукопашному бою «Русь Православная»

Фото предоставлено организаторами соревнований

В минувшие выходные «Детско-юношеская спортивная школа № 1» Щёкино гостеприимно встречала юных борцов, юношей и девушек, на открытое Первенство Щёкинского района по рукопашному бою среди юношей 10−11,12−13, 14−15, 16−17 лет и девушек 12−13 лет, на призы первого мастера спорта СССР по рукопашному бою Ю. В. Грицюка «Русь Православная».

В соревнованиях приняли участие около ста спортсменов от 10 лет до 18 лет из Орла, Щёкино, Курска, Липецка. Поединки проводились в разных возрастных и весовых категориях. Организатором Первенства стал «Спортивный клуб «Магура», который уже много лет устраивает турниры по рукопашному бою среди детей и взрослых в районе.

Открыла соревнования по рукопашному бою хореографическая композиция от дуэта народного ансамбля танца «Калейдоскоп». После участников поприветствовали почётные гости.

С приветственным словом к спортсменам обратился глава районной администрации Олег Анатольевич Федосов, который очередь поздравил всех с открытием первых масштабных соревнований в Щёкинском районе в этом году.

Олег Анатольевич отметил, что спортивный год начинается с первенства по рукопашному бою, которое напоминает нам о православных традициях и русских воинах. Оно проводится несколько раз в году уже много лет, и в новом 2017 году турнир посвящен светлому православному празднику — Крещению.

В связи с этим глава администрации района поздравил всех присутствующих с наступающим праздником, пожелал каждому мира в семье и доме, счастья, любви и взаимопонимания. Завершая своё выступление, Олег Федосов пожелал участникам действовать согласно главному олимпийскому принципу: «Главное не победа, а участие!».

После слово было предоставлено главе МО Щёкинский район Елене Валентиновне Рыбальченко, которая пожелала юным рукопашникам удачи и поздравила всех присутствующих с прошедшими новогодними и рождественскими праздниками.

Также с напутственными словами к спортсменам обратились советник главы администрации Щёкинского района по спорту Никитин Алексей Владимирович, президент Тульской региональной общественной организации «Федерации рукопашного боя» Вячеслав Васильевич Дьячков, член попечительского совета Тульской региональной общественной спортивной организации «Спортивный клуб «Магура» Грицюк Юрий Владимирович.

В завершение торжественного открытия прозвучал гимн Российской Федерации, после чего спортсмены перешли к боям. На татами приглашались два участника одной весовой категории и возраста для проведения боя, каждый из которых длился 3 минуты. После чего компетентные судьи определяли победителя и присуждали ему соответствующее призовое место. После подведения итогов боев спортсмены приглашались на награждение.