Туляк Вячеслав Егоров просит помочь в издании сборника стихов

Вячеслав Егоров с супругой Еленой. Фото из архива Myslo.

На это необходимо не менее 20 тысяч рублей.

Myslo рассказывал историю туляка Вячеслава Егорова — у Вячеслава ДЦП, однако это не помешало ему встретить свою любовь и стать счастливым человеком. А в январе 2016 года у них с женой родился первенец — сын Миша.

Вячеслав Егоров уже 19 лет пишет стихи, рассказы, но практически нигде не публикуется. Туляк решил издать свой сборник стихов под названием «Я смотрю на свечу». Но для того нужны деньги.

– Зная, что на издание книги необходимы большие деньги, я решил найти площадку для сбора средств. Мне посоветовали краудфандинговую площадку planeta.ru. Я связался с типографией, мне назвали сумму. Честно скажу, что сам бы никогда не собрал столько денег! На этом сайте я создал проект по сбору средств на издание сборника стихов. Там предусмотрена и благодарность от меня спонсорам — тем, кто примет участие и поможет мне, – говорит поэт.