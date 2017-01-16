Фото из архива Myslo.
Погода в Туле 17 января: туман и гололедица
Во вторник Тулу ждут плохая видимость из-за тумана, небольшой снег и скользкие дороги.
17 января, по данным спасателей, Тулу ждет облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, а ночью и утром местами ожидает туман – автомобилистам стоит быть осторожнее! Кроме того, не добавит спокойствия гололедица на дорогах.
Ветер переменный, преимущественно северо-западный, скорость – 2-7 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -11 градусов, днем же будет теплее – от -3 до -8.
Атмосферное давление составит 750-755 мм ртутного столба.
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