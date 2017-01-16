Погода в Туле 17 января: туман и гололедица

Фото из архива Myslo.

17 января, по данным спасателей, Тулу ждет облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, а ночью и утром местами ожидает туман – автомобилистам стоит быть осторожнее! Кроме того, не добавит спокойствия гололедица на дорогах.

Ветер переменный, преимущественно северо-западный, скорость – 2-7 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -11 градусов, днем же будет теплее – от -3 до -8.

Атмосферное давление составит 750-755 мм ртутного столба.