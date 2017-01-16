Тульских пенсионеров призвали не верить мошенникам

В ходе выдачи единовременных выплат активизировались мошенники: они выманивают у доверчивых стариков информацию о доступе к их счетам.

В «Единой России» пенсионеров призвали к бдительности: сейчас, когда ПФР ведет выдачу единовременных выплат в размере 5000 рублей, активизировались мошенники, пытающиеся добраться до чужих сбережений.



В ряде городов России уже действуют мошеннические схемы, при которых неизвестные люди, представляясь сотрудниками ПФР, получают от пенсионеров персональные данные и доступ к банковским счетам, после чего обворовывают доверчивых пожилых людей.

«Дорогие пенсионеры, пожалуйста, будьте бдительны! Также хочу призвать родных тех людей, которые имеют право на единовременные выплаты, быть внимательнее к своим близким: вы можете защитить их, просто уделяя старикам больше внимания, навещая их и следя за их судьбой», — прокомментировал ситуацию зампред Госдумы Пётр Толстой.

Он также напомнил: для получения выплаты не нужно заявление, сотрудники ПФР не ходят по квартирам, не рассылают электронных писем с сомнительными ссылками и не просят банковские данные.

Напомним, с инициативой установить единовременную выплату пенсионерам в размере 5 тысяч рублей в августе выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. На единовременную выплату пенсионерам в бюджете Пенсионного фонда заложено 221,7 миллиарда рублей.