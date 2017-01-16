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В Тульской области столкнулись «Шевроле» и «Лада»
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области столкнулись «Шевроле» и «Лада»

В аварии пострадали два человека.

15 января в 00.05 на 49-м километре автодороги «Тула-Новомосковск» 21-летний водитель «Шевроле Лачетти», предположительно, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Лада Приора», который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП пострадали пассажиры «Лады»: 23-летний молодой человек и 20-летняя девушка. Их с многочисленными травмами госпитализировали. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:33 0
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