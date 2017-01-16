В Тульской области столкнулись «Шевроле» и «Лада»

Фото УГИБДД по Тульской области.

15 января в 00.05 на 49-м километре автодороги «Тула-Новомосковск» 21-летний водитель «Шевроле Лачетти», предположительно, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Лада Приора», который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП пострадали пассажиры «Лады»: 23-летний молодой человек и 20-летняя девушка. Их с многочисленными травмами госпитализировали. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.