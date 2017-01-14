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С 2017 года в Тульской области изменился порядок перерасчета платы за газ

С 2017 года в Тульской области изменился порядок перерасчета платы за газ

Абонентам, которые часто отсутствуют по месту постоянного жительства, рекомендуют установить приборы учета газа.

С 1 января 2017 года вступили в силу изменения в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2016 N1498 в вышеуказанные Правила внесены изменения, в соответствии с которыми на перерасчет размера платы за потребленный газ в связи с временным отсутствием может претендовать только абонент, в домовладении которого отсутствует техническая возможность установки прибора учета газа.

Если жилое помещение не оборудовано газовым счетчиком, и при этом отсутствие технической возможности его установки не подтверждено, перерасчет размера платы за услуги газоснабжения в связи с временным отсутствием лица, постоянно зарегистрированного (проживающего) в данном жилом помещении, не производится.

Таким образом, абонентам, которые по каким-либо причинам часто отсутствуют по месту постоянного жительства, для достоверного учета потребляемого газа целесообразно установить приборы учета газа.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:15 −3
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