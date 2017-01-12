В Тульской области пустили в оборот зараженное зерно

Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям совместно с правоохранительными органами в ходе проведения проверок на посту ДПС выявило факт нарушения ООО «Архангельское» (Тульская область, с. Архангельское) требований ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

Указанное предприятие выпустило в обращение 47,2 т зерна пшеницы урожая 2016 года, в котором обнаружился вредитель хлебных запасов – хрущак.

Кроме того, выявлен факт недостоверного декларирования. В частности, было установлено, что декларация о соответствии была выдана органом по сертификации без проведения комплекса необходимых исследований: не определен показатель бензапирена, что является нарушением требований ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».



ООО «Архангельское» привлечено к административной ответственности по статьям 14.43 и 14.44 КоАП РФ. Выдано предписание об устранении нарушения. Об отзыве декларации о соответствии будет сообщено дополнительно.