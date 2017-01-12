В Туле ремонтируют стадион «Химик»

Ход работ обсудили на совещании, которое состоялось в администрации города.

В Туле продолжается ремонт стадиона «Химик», расположенного в поселке Ленинский (улица Гагарина, 9-а). Это обсудили в ходе совещания, которое прошло в администрации города под председательством Евгения Авилова.

В настоящее время стадион не простаивает — здесь проводятся различные спортивные мероприятия.

Работает хоккейная коробка, на которой есть освещение. Также на стадионе можно покататься на лыжах. Для этого обустроена лыжня.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы по удалению аварийных деревьев, ликвидации дикой поросли, монтажу дополнительных опор освещения и светильников мощностью 8 кВт, восстановлению легкоатлетического ядра, выравниванию основы футбольного поля, ремонту трибун, обустройству универсальной спортивной площадки.

Евгений Авилов дал поручение разработать дорожную карту с указанием видов работ и сроком их проведения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.