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Коммунальщики засыпали в Туле снегом тротуар

Коммунальщики засыпали в Туле снегом тротуар

В результате пешеходам приходится двигаться по краю проезжей части.

Хотели как лучше, а получилось как всегда. Только так можно описать старания коммунальщиков, убиравших снег с проезжей части на улице Тихмянова в Туле.

Дорога от снега свободна, но только для машин, тротуар же оказался погребен под снежным отвалом. В результате жители вынуждены ходить по краю проезжей части.

О проблеме на портал Myslo сообщила местная жительница. Она прислала фото и уточнила, что тротуар завален снегом на улице Тихмянова на участке от ул. Кабакова до 18-го проезда.

«Уборка автомобильной дороги проводилась 6 и 8 января. Пешеходы пошли по проезжей части», – пояснила читательница.

 

Юлия Александрова

Друзья! Если вы столкнулись с такой проблемой, сообщите нам об этом в комментарии к новости или на электронную почту: j.v.aleks@gmail.com.

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:29 +2
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