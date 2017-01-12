Коммунальщики засыпали в Туле снегом тротуар

Хотели как лучше, а получилось как всегда. Только так можно описать старания коммунальщиков, убиравших снег с проезжей части на улице Тихмянова в Туле.

Дорога от снега свободна, но только для машин, тротуар же оказался погребен под снежным отвалом. В результате жители вынуждены ходить по краю проезжей части.

О проблеме на портал Myslo сообщила местная жительница. Она прислала фото и уточнила, что тротуар завален снегом на улице Тихмянова на участке от ул. Кабакова до 18-го проезда.

«Уборка автомобильной дороги проводилась 6 и 8 января. Пешеходы пошли по проезжей части», – пояснила читательница.