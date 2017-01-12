Студент из Конго снимает в Туле фильм о любви, поступках и их последствиях

Фото Алексея Пирязева.

Суета, напряжение, беспокойство – вот с чем обычно ассоциируется киноплощадка. Но на съемках короткометражки Арди Мпеко «Падающая звезда» все спокойно и организованно. Ощущение, что работают настоящие профессионалы.

На самом деле режиссер и актеры фильма – студенты. Арди Мпеко восемь лет назад приехал в Тулу из Киншасы (Конго) и теперь, достаточно хорошо освоив русский язык, решился на создание короткого фильма.

– Фундамент сюжета – истории, которые рассказывают мне друзья, – говорит Арди. – Это будет полезно узнать многим. Получается, конечно, все равно фикция: многое я додумываю сам. Но основа реальна.

Идея «Падающей звезды» возникла у Арди давно. Случаи, происходящие с его знакомыми, натолкнули парня на мысль: судьба непредсказуема и может ударить в самый неподходящий момент. Так и происходит с героем фильма.

– Герой – молодой человек, который намерен жениться, – рассказывает Арди. – Он счастлив: есть работа, скоро будет семья, всё удалось. И обычно, когда все идет так гладко, проходит время, и происходит что-то плохое. Эдакий удар в спину. Негатива не ждешь, а он рядом. К сожалению, «зебра» из счастливых и несчастливых полос – явление повсеместное. Об этой несправедливости мой фильм.

Пусть каждый сделает свои выводы. Если говорить в общих чертах, это фильм о любви, дружбе, поступках и их последствиях.

Съемки проходят в тульских кафе, школе английского языка, спортзале, свадебном салоне, продуктовом магазине и на улице. В них участвуют 20 человек, все – студенты.

– Актеры – мои знакомые, – говорит Арди. – Есть и люди, которых я просто увидел, они мне понравились, и я их пригласил в кино сниматься.

Так, например, произошло с Полиной Сониной, исполняющей в фильме одну из главных ролей.

– Года два назад я была в больнице, делала справку для вылета в Китай, – рассказывает Полина. – Там были два парня, которые говорили по-французски и не могли понять, куда им идти и что делать. Я подсказала и, в общем-то, забыла об этом. Через полгода ко мне ВКонтакте добавился в друзья Арди – один из тех парней. Он предложил мне сняться в фильме. «Я тебя видел в больнице, ты меня очень заинтересовала, и мне показалось, что ты отлично справишься с ролью, которую я придумал», – написал мне Арди. Я подумала, что это шутка. Но потом решила попробовать.

Полина играет роль невесты главного героя. Ее персонаж – милая, скромная, слегка наивная девушка.

– Моя героиня чем-то похожа на меня, – говорит Полина. – Сейчас, по мере съемок, роль подстраивают под мой характер. Несмотря на то, что нам приходится много работать, съемки проходят легко, весело. Но я непрофессиональная актриса, и не все получается с первого раза. Недавно снимали сцену, в которой по сюжету меня сзади обнимает незнакомая девушка. Мне нужно было сделать удивленное лицо и застыть так секунд на 20. Удивляюсь и не могу замереть больше чем на пять секунд – смеюсь. Много тогда дублей сделали...

Актеры в фильме будут говорить сразу на двух языках – русском и английском, чтобы зрители разных стран могли понимать, о чем идет речь. Если в кадре звучит русский, внизу – субтитры на английском, и наоборот.

Планируется, что фильм будет готов к марту.

– Мы сначала просто выложим его на «Ютуб», – делится Арди. – А потом посмотрим, как к нему отнесется зритель. Надеюсь, всё будет в лучшем виде!

Арди Мпеко родился 1 февраля 1989 года в Киншасе (Конго).

Учится в аспирантуре Института горного дела и строительства (ТулГУ).

Любимое блюдо: арахисовая паста; русское блюдо: пельмени.

Любимый фильм: «Рокки 4».

Любимая книга: «Алхимик» Пауло Коэльо.