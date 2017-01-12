новости
новости
Регистрация
В новогоднюю ночь пьяный 15-летний подросток из Ефремова ударил ножом своего друга

В новогоднюю ночь пьяный 15-летний подросток из Ефремова ударил ножом своего друга

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Ефремове следователи возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего подростка. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

По версии следствия, ночью 1 января подозреваемый в своей квартире выпивал с друзьями. Через некоторое время подросток попросил своего 19-летнего знакомого уйти из квартиры. Но молодой человек отказался.

Разозлившись, 15-летний подросток взял нож и ударил нежеланного гостя в область живота.

С полученным ранением потерпевший был доставлен в больницу, где ему своевременно была оказана медицинская помощь. В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы повреждения, которые причинил подросток потерпевшему, квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В ходе расследования уголовного дела также будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:45 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьЕфремов
Прочее
следователиуголовное делоподростокударил ножом

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Студент из Конго снимает в Туле фильм о любви, поступках и их последствиях
Студент из Конго снимает в Туле фильм о любви, поступках и их последствиях
Сотовые операторы начали выдавать микрозаймы
Сотовые операторы начали выдавать микрозаймы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика