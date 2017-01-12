В новогоднюю ночь пьяный 15-летний подросток из Ефремова ударил ножом своего друга

В Ефремове следователи возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего подростка. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

По версии следствия, ночью 1 января подозреваемый в своей квартире выпивал с друзьями. Через некоторое время подросток попросил своего 19-летнего знакомого уйти из квартиры. Но молодой человек отказался.

Разозлившись, 15-летний подросток взял нож и ударил нежеланного гостя в область живота.

С полученным ранением потерпевший был доставлен в больницу, где ему своевременно была оказана медицинская помощь. В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы повреждения, которые причинил подросток потерпевшему, квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В ходе расследования уголовного дела также будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.