Адмистрация Тулы: на улице Тихмянова тротуар есть

улица Тихмянова

Коммунальщики отчитались об уборке тротуара, сделав фото другой части улицы.

Сегодня днем Myslo публиковал новость о том, что на улице Тихмянова коммунальщики, убирая проезжую часть, засыпали тротуар. В результате пешеходы двигаются по краю автомобильной дороги. В администрации Тулы информацию уточнили.

"Тротуар на улице Тихмянова был убран 10 января", – сообщили в ведомстве.

В подтверждение коммунальщики сделали фотографию, доказывающую, что тротуар приведен в порядок:

Для сравнения напомним фото, присланное читательницей: