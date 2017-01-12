улица Тихмянова
Адмистрация Тулы: на улице Тихмянова тротуар есть
Коммунальщики отчитались об уборке тротуара, сделав фото другой части улицы.
Сегодня днем Myslo публиковал новость о том, что на улице Тихмянова коммунальщики, убирая проезжую часть, засыпали тротуар. В результате пешеходы двигаются по краю автомобильной дороги. В администрации Тулы информацию уточнили.
"Тротуар на улице Тихмянова был убран 10 января", – сообщили в ведомстве.
В подтверждение коммунальщики сделали фотографию, доказывающую, что тротуар приведен в порядок:
Для сравнения напомним фото, присланное читательницей: