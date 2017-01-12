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Адмистрация Тулы: на улице Тихмянова тротуар есть
улица Тихмянова

Адмистрация Тулы: на улице Тихмянова тротуар есть

Коммунальщики отчитались об уборке тротуара, сделав фото другой части улицы.

Сегодня днем Myslo публиковал новость о том, что на улице Тихмянова коммунальщики, убирая проезжую часть, засыпали тротуар. В результате пешеходы двигаются по краю автомобильной дороги. В администрации Тулы информацию уточнили.

"Тротуар на улице Тихмянова был убран 10 января", – сообщили в ведомстве.

В подтверждение коммунальщики сделали фотографию, доказывающую, что тротуар приведен в порядок: 

Для сравнения напомним фото, присланное читательницей:

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:24 0
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