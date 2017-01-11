Тульская область успешно выполнила задачи по осеннему призыву 2016 года

11 января состоялась пресс-конференция начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковника Василия Петровича Тонкошкурова по итогам проведения осеннего призыва граждан на военную службу в 2016 году.

В ней в режиме видеоконференцсвязи приняли участие должностные лица ведомства, члены Межведомственной комиссии по подготовке граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию, представители военных комиссариатов и заместители глав регионов.

В докладе Василия Тонкошкурова об основных итогах призыва Тульская область была отмечена в лучшую сторону среди субъектов Российской Федерации.

Об особенностях осеннего призыва в нашем регионе рассказал заместитель губернатора Тульской области Александр Сорокин.

В своем докладе он отметил, что для эффективной работы было создано 25 призывных комиссий в муниципальных образованиях и призывная комиссия Тульской области. В целях качественного проведения медицинского освидетельствования призывников из учреждений здравоохранений было привлечено более 250 медицинских работников.

Особенностью прошедшей призывной кампании в Тульской области стало включение в состав областной призывной комиссии штаба регионального отделения «Юнармии» и представителя регионального отделения организации ветеранов вооруженных сил. Активно привлекались представители комитета солдатских матерей, казачества и других общественных организаций.

Так же Александр Сорокин в своем докладе напомнил о традиции – проводах призывников с Куликова поля – Первого ратного поля России. Важно, что в торжественных проводах ежегодно принимают участие призывники Тульской, Рязанской области, а в 2016 году присоединились и призывники Липецкой области. Всего в военно-патриотических мероприятиях осеннего призыва в регионе приняли участие более 6 тысяч призывников.

Александр Сорокин отметил, что задание штаба Западного военного округа на призыв осенью 2016 года выполнено в полном объеме.