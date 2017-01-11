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11 января в утренних пожарах погибли два человека
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

11 января в утренних пожарах погибли два человека

Происшествия случились в Ефремове и в Узловском районе.

Утром 11 января в Тульской области произошло два смертельных пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области. Причины происшествий устанавливаются.

 

В 6.25 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в деревне Поддолгое (Ефремов). Загорелся жилой дом. На место происшествия пожарные прибыли в 6.45, ликвидировано возгорание в 6.57. 

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри. Погиб 61-летний мужчина - хозяин дома.

 

В 8.28 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» сообщили о пожаре в жилом доме, расположенном по адресу: Узловский район, деревня Сухановка.

Пожарные в 8.35 были на месте происшествия. Пожар ликвидирован в 8.40.
В результате происшествия сгорела кровля, дом выгорел внутри.

Под завалами было обнаружено тело 75-летней женщины.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:58 +1
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