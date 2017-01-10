Тульские волейболистки участвуют в первенстве России

Сборная команда Тульской области, сформированная из воспитанниц областных ДЮСШ, участвует в полуфинальном этапе первенства России по волейболу. Соревнования стартовали 7 января в Обнинске Калужской области.

Основу команды составляют девушки (2002−2003 г. р.), которые занимаются в ДЮСШ ИВС «Игровые виды спорта» под руководством тренера Евгения Смирнова. Именно он и возглавляет сборную области на этом турнире.

На этом этапе соревнований встречаются семь команд: из Санкт-Петербурга, Тульской, Калужской, Воронежской, Вологодской, Архангельской, Ярославской областей. Все команды играют «в круг» и четыре лучшие из них продолжат борьбу уже в финале, где и решится судьба призовых мест.

Тульские волейболистки удачно начали выступление, обыграв в стартовом матче команду Воронежской области со счетом 3:0.

Во второй игре тулячкам противостояли девушки из Череповца Вологодской области, где целенаправленно ведется подготовка женских молодежных сборных по различным возрастам. Только в пятой партии подопечные Евгения Смирнова смогли вырвать победу у соперниц.

Третьим соперником нашей команды стали волейболистки из Архангельской области. Тулячки снова выиграли в трёх партиях, с разницей больше десяти очков в каждой.

Тульским спортсменкам осталось сыграть три поединка на этом турнире. Желаем волейболисткам победы!