Туляков приглашают принять участие в молодежном проекте «Моя альтернатива»

Тульскую молодежь приглашают рассказать о своем здоровом образе жизни. Для этого нужно принять участие в национальном молодежном проекте «Моя альтернатива».

Это главное событие года для тех, кто ведет активный образ жизни, занимается спортом и знает, что такое настоящий экстрим.

Цель конкурса – мотивировать молодежь к ведению здорового образа жизни.

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов:

- Ежегодно я посещаю десятки городов в нашей стране, провожу мастер-классы для юных гимнастов, общаюсь с ребятами и их родителями. Главное, что я пытаюсь донести до людей: здоровый образ жизни необходимо формировать с детского возраста. У вас должно появиться главное – цель. Ее нужно найти, увидеть или придумать – тогда весь процесс пойдет по-другому. Любой вид деятельности должен быть оправдан целью. У меня, спортсмена, такая была – и я к ней шел, в конце концов реализовав. Вы должны четко видеть образ желаемого, осознать его важность и значимость. Далее – составить план, который поможет начать движение к цели. Возможно, первым шагом на пути к ней станут видеоролики участников конкурса «Моя альтернатива». Если таким образом у вас получится мотивировать молодежь к ведению здорового образа жизни и занятиям спортом хотя бы одного человека, то это уже, вне всяких сомнений, станет победой.

Конкурс пройдет в три этапа. Первый этап (сбор заявок и видеороликов на сайте Лиги здоровья нации) завершится 19 февраля. Нужно создать видеоролик, который расскажет о здоровом образе жизни участника: о спорте и увлечениях, которым свойственны соревновательный дух, драйв и стремление к совершенству.

Второй этап пройдет с 6 по 26 марта в формате открытого интернет-голосования, по итогам которого будут определены 20 финалистов. Три финалиста будут определены по решению конкурсной комиссии.

В ходе третьего этапа конкурса, который состоится с 19 по 21 апреля в Москве финалисты представят свои видеоролики на молодежном фестивале «Моя альтернатива».

Пять победителей конкурса определит комиссия, в которую войдут эксперты в сфере социальной рекламы, представители общественных организаций и СМИ.

Принять участие в конкурсе может любой желающий в возрасте от 16 до 35 лет.

Победителей наградят дипломами и денежными премиями:

первое место (1 победитель) – 75 000 рублей,

второе место (2 победителя) – 50 000 рублей (каждому),

третье место (2 победителя) – 30 000 рублей (каждому).

Подать заявку на участие в конкурсе можно на официальном сайте. Или в соцсетях в Фейбуке, ВКонтакте. Хештеги: #Лигаздоровьянации #Мояальтернатива.

Вопросы можно задать по почте: myaltercompete@gmail.com.

С самого начала существования Общероссийской организации «Лига здоровья нации» ее приоритетом стала пропаганда и формирование здорового образа жизни, в частности борьба с курением, потреблением алкоголя и наркотиков.

В 2005 году Лига впервые провела Всероссийскую спортивно-пропагандистскую акцию «Марафон здоровья» - комплекс спортивно-зрелищных, соревновательных, культурно-развлекательных и образовательных мероприятий. В 2008 – «Россия без табака», в 2009 году – «Безалкогольная Россия». В каждом из проектов приняли участие тысячи людей разных возрастов. Проект «Россия без табака» поддержали 1 млн граждан страны. Лига решила объединила все проекты в один - «Моя альтернатива».

За четыре года в конкурсе приняли участие более 2,5 тысяч уникальных видеоработ от молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет со всех концов страны.

География Конкурса самая широкая – более 1 тыс. городов, сел и поселков от Севастополя до Владивостока. Так, например, в 2016 году первое место занял молодой человек из Железногорска, сумевший сплотить большую команду единомышленников, которая проводит массовые спортивные мероприятия по всей Сибири.

Проект «Моя альтернатива» поддерживали: известная спортсменка и телеведущая Ирина Слуцкая, бывший российский боксёр-профессионал, выступавший в супертяжёлой весовой категории, эксчемпион мира Николай Валуев, трёхкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин, двукратный призер Олимпийских игр и трехкратный призер чемпионата мира Антон Голоцуцков.