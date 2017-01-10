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О реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья в рамках брифинга рассказала журналистам Элеонора Шевченко.

Об основных итогах работы программы по переселению из ветхого и аварийного жилья в 2016 году сегодня рассказала журналистам в рамках брифинга министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко.

В 2016 году в эксплуатацию введены 75,5 тыс. м2 жилья для переселенцев, что в 1,5 раза больше чем было в 2015 году (50 тыс. м2).

1-й этап программы переселения закончен, этапы со 2-го по 4-й находятся в работе.

Второй этап реализован на 58%, третий – на 83%, четвертый – на 3%.

При переселении минимальная площадь предоставляемого жилья составила 26 м2, в некоторых случаях это больше, чем квартира в ветхом доме, поскольку в некоторых бараках в домах не было санузлов, но которые есть в новых квартирах.

В Туле и Заокском программа переселения завершена раньше срока.

По плану окончена реализация программы в Ясногорске и Новомосковске.

В работе еще восемь муниципальных образований. Все стройки «живые», а проблемы, которые возникали с застройщиками в 2016 году, решены.

По плану в 1-м квартале 2017 года в эксплуатацию будут введены дома в Киреевске, Одоеве и Донском.