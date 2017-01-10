В 2017 подать заявление о приеме в колледж и техникум туляки смогут через интернет

Этот сервис будет реализован на портале «Госуслуги 71».

Еще 23 государственные услуги станут доступны тулякам в электронном виде в 2017 году. О планах министерства информатизации, связи и вопросов открытого управления сегодня в рамках пресс-конференции рассказал руководитель ведомства Ярослав Раков.

Он сообщил, что на сегодняшний день в электронном виде можно получить 218 госуслуги, в наступившем году к ним добавятся еще 23.

Кроме этого новый дизайн более удобный для пользователей появятся у порталов gosuslugi71.ru и doctor71.ru.

В этом же году наряду с электронной записью в школы и детсады в регионе появится возможность подачи через интернет заявлений о приеме в среднеспециальные образовательные учреждения. Этот сервис будет реализован на портале «Госуслуги 71».

На портале «Открытый регион» будет запущен ряд новых городских сервисов, а также выпущена новая версия мобильного приложения.

В рамках проекта устранения цифрового неравенства в 2017 году еще в 95 населенных пунктах планируется установка точек доступа, таким образом на конец следующего года проектом будут охвачены 224 населенных пункта, общее количество населения — 80,2 тыс. человек.