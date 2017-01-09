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В 2016 году тульские предприятия по производству алкоголя были оштрафованы почти на миллион рублей

В 2016 году тульские предприятия по производству алкоголя были оштрафованы почти на миллион рублей

Управление Роспотребнадзора проверило 106 объектов.

В 2016 году Управление Роспотребнадзора по Тульской области проверило 106 объектов, осуществляющих производство и розничную продажу алкоголя, в т.ч. три предприятия по производству этилового спирта ООО «Зернопродукт» г. Ефремов; ООО «Эталон» Плавский район, п. Октябрьский; ООО «Абсолют» Суворовский район, п. Лужковский.

На двух предприятиях (ООО «Зернопродукт» и ООО «Абсолют») были выявлены нарушения требований санитарного законодательства в части обращения с отходами производства. Решением суда и постановлением Роспотребнадзора наложены штрафы по ст. 8.2 на суммы 200 и 100 тысяч рублей соответственно. Кроме того, в 2016 году «Зернопродукт» дважды привлекался к административной ответственности за указанное нарушение.

Также на предприятиях ООО «Зернопродукт», ООО «Эталон», ООО «Абсолют» обнаружились нарушения санитарного законодательства в части содержания зданий и сооружений.

Нарушения требований технического регламента и несоответствие воды требованиям нормативной документации были выявлены в ходе плановой проверки в ООО «Абсолют».

Юридические и должностные лица привлечены к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ. Сумма наложенных штрафов составила 440 000 рублей.

Нарушения законодательства РФ были выявлены в 89% проверенных объектах. Основные нарушения, выявляемые в ходе проведения проверок в организациях торговли:

  • розничная продажа алкогольной продукции без надлежаще оформленных товаротранспортных документов;
  • розничная продажа алкогольной продукции без информации на русском языке;
  • розничная продажа алкогольной продукции в неустановленное законом время;
  • розничная продажа алкогольной продукции без федеральных специальных марок;
  • нарушения санитарного законодательства;
  • нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей.

За выявленные нарушения требований законодательства РФ Управлением вынесено 95 постановлений об административном правонарушении на сумму 869 000 рублей.

Применены обеспечительные меры в виде ареста алкогольной продукции. В течение года в суды передано 10 материалов о временном приостановлении деятельности организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции из-за нарушений санитарного законодательства. По всем материалам судами приняты меры о временном приостановлении деятельности объектов на срок от 30 до 90 суток.

Приостановлена реализация 52 партий алкогольной продукции объемом 342 литра, в том числе 17 партий импортной продукции общим объемом 40 литров.

В течение года Роспотребнадзор рассмотрел 169 административных материалов по ст. 14.2. КоАП, поступивших из УМВД России по Тульской области (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена), по всем материалам вынесены постановления об административном правонарушении.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:02 +1
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