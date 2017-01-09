Администрацию Узловского района оштрафовали на 200 тысяч рублей за несанкционированные свалки

Управление Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям провело проверку в отношении администрации МО Узловской район на предмет соблюдения требований земельного законодательства.

Выяснилось, что администрация на земельных участках сельскохозяйственного назначения общей площадью 2,3 га не выполняет установленные требования и обязательные мероприятия по защите земель и охране почв от негативного воздействия на окружающую среду и предотвращению процессов, в результате которых происходит деградация земель.

На земельных участках размещены несанкционированные свалки отходов производства и потребления.