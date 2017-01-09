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Администрацию Узловского района оштрафовали на 200 тысяч рублей за несанкционированные свалки

Администрацию Узловского района оштрафовали на 200 тысяч рублей за несанкционированные свалки

Также выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Управление Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям провело проверку в отношении администрации МО Узловской район на предмет соблюдения требований земельного законодательства.

Выяснилось, что администрация на земельных участках сельскохозяйственного назначения общей площадью 2,3 га не выполняет установленные требования и обязательные мероприятия по защите земель и охране почв от негативного воздействия на окружающую среду и предотвращению процессов, в результате которых происходит деградация земель.

На земельных участках размещены несанкционированные свалки отходов производства и потребления.

За выявленные нарушения администрация МО Узловской район привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 200 тысяч рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:27 0
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