Администрацию Узловского района оштрафовали на 200 тысяч рублей за несанкционированные свалки
Также выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
Управление Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям провело проверку в отношении
Выяснилось, что администрация на земельных участках сельскохозяйственного назначения общей площадью 2,3 га не выполняет установленные требования и обязательные мероприятия по защите земель и охране почв от негативного воздействия на окружающую среду и предотвращению процессов, в результате которых происходит деградация земель.
На земельных участках размещены несанкционированные свалки отходов производства и потребления.
За выявленные нарушения