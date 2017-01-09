Туляк создал петицию о защите культурного наследия города

Туляк Сергей Демидов создал петицию на сайте Change.org создал петицию, в которой обратился к губернатору Тульской области Алексею Дюмину с просьбой обеспечить сохранение культурного наследия Тулы.

«В настоящее время в Туле сложилась крайне негативная градостроительная практика, значительные масштабы приобрела точечная застройка в исторических районах города. Застройщики зачастую игнорируют мнения местных жителей, не обращают никакого внимания на ещё сохраняющиеся фрагменты исторической планировки и сложившийся облик отдельных городских территорий. Возведение новых многоэтажных зданий в районах исторической малоэтажной застройки и даже в охранных зонах объектов культурного наследия резко нарушает сложившуюся здесь историко-архитектурную среду. Продолжается строительство многоэтажных жилых домов и комплексов на ул. Свободы, Пушкинской, Ф. Энгельса, Не нужно быть архитектором и искусствоведом, чтобы видеть насколько обезображенной становится здесь историческая застройка. <...>

Общественность города и специалисты неоднократно, например, отмечали вопиющее состояние целого ряда объектов культурного наследия в Туле.

Вместе с тем, пользуясь, что многие исторические здания не являются объектами культурного наследия они сносятся по решению городских органов управления даже без всяких попыток выяснить у специалистов их историко –культурную ценность. В течение прошлого года в Туле были снесены дом известной благотворительницы А.В. Баташёвой на ул. Гоголевской (дом № 64), дом оружейника и владельца известной оружейной фабрики Аверина на ул. Тургеневской (дом № 12), здания сер.XIX в на территории бывшей воинской части на ул. Благовещенской, ряд зданий на ул. Свободы, Пушкинской. Все попытки общественности и специалистов обратить внимание на эти и другие здания просто игнорируются».

В качестве решения данной проблемы Сергей Демидов предлагает следующие действия:

указать управляющим органам на недопустимость игнорирования проблем охраны объектов местного культурного наследия и сноса исторических зданий без соответствующей их историко-культурной экспертизы;

провести проверку юридической правомочности деятельности, решений Градостроительного совета Тульской области, отменить его решения, нарушающие существующие нормы законодательства и постановления федеральных органов госуправления;

осуществить реорганизацию Градсовета и включить в его состав представителей научного и культурного сообщества и общественности города, сделать его деятельность гласной и открытой;

выступить с инициативами перед Тульской городской и областной Думами о принятии решений о категорическом запрете точечной застройки в историческом центре Тулы и её ограничении в районах, прилегающих к нему;

рассмотреть вопрос об активизации работы Инспекции Тульской области по контролю за состоянием объектов культурного наследия, проведении мониторинга их состояния и выявлении новых объектов.

Стоит однако напомнить, что размещение петиций на данном сайте не гарантирует, что они будут выполнены, даже если необходимое количество подписей будет собрано.