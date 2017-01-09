К субботе в Туле потеплеет до нуля

Гидрометцентр России опубликовал прогноз на ближайшую неделю: Тулу и Тульскую область ждет потепление.

Хотя 9 и 10 января нас ждут морозные – до -18 сегодня и до -15 завтра, уже в среду, 11 января, дневная температура воздуха составит -9 градусов с переменной облачностью без осадков.

В четверг вновь будет снегопад, зато потеплеет днем до -5 градусов, ночью - до -12. В пятницу, 13 января, продолжится потепление, и к субботе температура поднимется до 0 градусов. Начавшийся в четверг снег будет идти до самого воскресенья.

Ветер всю неделю будет южным и юго-западным, атмосферное давление к концу недели понизится, но достаточно плавно.