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В Воловском районе неизвестный сбил пешехода и скрылся
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Воловском районе неизвестный сбил пешехода и скрылся

Пострадавший мужчина с различными травмами обратился в больницу.

Госавтоинспекция информирует о произошедших ДТП за минувшие выходные дни.

7 января в 18.30 в Белёве на улице Рабочей 32-летний водитель «Рено Логан» сбил пешехода, который внезапно вышел на проезжую часть дороги. Пострадавшего 43-летнего мужчину с различными травмами доставили в больницу.

 

8 января в 11.30 в Воловском районе в деревне Дворики на улице Центральной неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил пешехода. 35-летний мужчина с различными травмами обратился в районную больницу.

Неустановленный водитель с места ДТП скрылся.

Всех свидетелей и очевидцев данного ДТП, обладающих какой-нибудь информацией по указанному факту, Госавтоинспекция Тульской области просит сообщить в дежурную часть ОГИБДД МО МВД России «Богородицкий» по телефону 8 (48761) 2-14-02.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:30 +1
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