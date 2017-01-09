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За новогодние праздники инспекторы ДПС поймали более сотни пьяных водителей
Фото из архива Myslo.

За новогодние праздники инспекторы ДПС поймали более сотни пьяных водителей

По всем указанным фактам составлены административные протоколы.

С 1 по 8 января 2017 года сотрудники Госавтоинспекции в Тульской области ежедневно осуществляли контроль и надзор за дорожным движением. Кроме того, проводился рейд «Нетрезвый водитель». Данное мероприятие было направлено на предупреждение и пресечение фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

За восемь дней текущего года было выявлено 105 пьяных водителей.

На нарушителей были составлены административные материалы. 58 человек привлекли по ст. 12.8 КоАП РФ — «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».

47 водителей отказались проходить медосвидетельствование, за что на них составлен протокол по ст. 12.26 КоАП РФ — «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:46 +2
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