В Тульской области с продажи сняли 38,4 л непищевого спирта

Предпринимателей оштрафовали на 112 тысяч рублей.

На 4 декабря 2017 года в Тульской области проверили 178 магазинов, которые торговали косметической продукцией, содержащей спирт.

В результате инспекции с продажи сняли 38,4 литра спиртосодержащей непищевой продукции. Например, тоник «Медовый», лосьон «Огуречный» и «Вита-септ».

Всего было составлено 29 протоколов об административном правонарушении на сумму 112 тысяч рублей.

Напомним, что с 26 декабря на 30 дней запрещена розничная продажа спиртосодержащей продукции бытового назначения. Исключение сделано для парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей. Такие меры принимаются для противодействия случаям распространения спиртосодержащих продуктов, употребление которых приводит к отравлению людей.