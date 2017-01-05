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В Тульской области с продажи сняли 38,4 л непищевого спирта

В Тульской области с продажи сняли 38,4 л непищевого спирта

Предпринимателей оштрафовали на 112 тысяч рублей.

На 4 декабря 2017 года в Тульской области проверили 178 магазинов, которые торговали косметической продукцией, содержащей спирт.
 
В результате инспекции с продажи сняли 38,4 литра спиртосодержащей непищевой продукции. Например, тоник «Медовый», лосьон «Огуречный» и «Вита-септ».
 
Всего было составлено 29 протоколов об административном правонарушении на сумму 112 тысяч рублей.
 
Напомним, что с 26 декабря на 30 дней запрещена розничная продажа спиртосодержащей продукции бытового назначения. Исключение сделано для парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей.  Такие меры принимаются для противодействия случаям распространения спиртосодержащих продуктов, употребление которых приводит к отравлению людей. 
 
сегодня, в 11:30 +1
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