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Лучшие фотографии Myslo 2016 года
Фото Максима Котенёва.

Лучшие фотографии Myslo 2016 года

Самые яркие и запоминающиеся события ушедшего года в репортажных снимках фотографов нашего портала.

Основой рейтинга лучших фотографий Myslo стало, как всегда, признание читателей. Наибольшая часть этой подборки — лучшие кадры самых популярных фоторепортажей, опубликованных на Myslo в 2016 году. А также в список лучших попали самые удачные кадры года по версии наших мастеров фото — Алексея Пирязева, Дмитрия Дзюбина, Максима Котенева и Андрея Варенкова. Всего мы отобрали для вас 42 фото.

Для начала порадуем вас замечательными, просто сказочными видами нашей родной Тулы. Смотрите, какая красота!


Фото Алексея Пирязева.

 


Фото Алексея Пирязева.

 


Фото Алексея Пирязева.

 


Фото Алексея Пирязева.

 

Фото Алексея Пирязева.

 


Фото Алексея Пирязева.

 


Фото Алексея Пирязева.

 


Фото Алексея Пирязева.

 


Фото Алексея Пирязева.

В 2016 году жизнь в регионе была яркой и насыщенной.

 

 


Цыганский бунт в поселке Плеханово. Фото Андрей Варенкова.

 


Открытие скульптуры «Исторический центр города Тулы». Фото Андрея Варенкова.

9 мая в Туле — всегда один из самых ожидаемых праздников. А акция «Бессмертный полк» в 2016 году собрала в Тульской области 222 тысячи человек!



Фото Максима Котенева.

 


Фото Максима Котенева.

 


Фото Максима Котенева.

 


Фото Максима Котенева.

 


Фото Максима Котенева.

 


Фото Максима Котенева.

 


Победу на выборах губернатора Алексей Дюмин отпразновал и с тульскими журналистами. Фото Алексея Пирязева.

 

Фестиваль уличных театров «Театральный дворик» длился шесть дней и собрал под своим крылом более 40 коллективов со всего света и тысячи благодарных, восторженных зрителей.



Фото Алексея Пирязева.

 

Фото Алексея Пирязева.

 

Фото Алексея Пирязева.

 


Фото Алексея Пирязева.

 


Фото Алексея Пирязева.

 

Культурная программа года была очень разнообразной, на любой вкус!

 


Хозяйка фестиваля «Улыбнись, Россия!», режиссер, народная артистка России Алла Сурикова.
Фото Алексея Пирязева.

 


Кинорежиссер Михаил Канаев, организатор фестиваля короткометражных фильмов «Шорты» и мим Александр Поляев на церемонии открытия. Фото Алексея Пирязева.

 


Цирковое представление «Тайна пирата» в тульском цирке. Фото Алексея Пирязева.

 


Цирковое представление «Тайна пирата» в тульском цирке. Фото Алексея Пирязева.

 


Андрей Клюкин («Дикая мята») с участниками фестиваля дикорастущей музыки! Фото Алексея Пирязева.

 


Фестиваль ретро-автомобилей в тульском кремле. Фото Дмитрия Дзюбина.

 


Фестиваль Краски Холли в Белоусовском парке. Фото Максима Котенева.

 


Фестиваль Краски Холли в Белоусовском парке. Фото Максима Котенева.

 


Широкая Масленица в Туле! Фото Алексея Пирязева.

 


Фестиваль Дедов Морозов в Белоусовском парке. Фото Алексея Пирязева.

 

 


Международная выставка кошек в Туле. Фото Алексея Пирязева.

 

 


Визит прославленной фигуристки, многократной чемпионки мира и Европы, обладательницы серебра Олимпиады Ирины Слуцкой в Тулу.

 


Летом в гостях у «Слободы» побывали легенды бокса Николай Валуев и Наталья Рагозина.

 


Велогонка на День города Тулы. Фото Максима Котенева.

 


Туляки проверили себя на выносливость на «Гонке героев». Фото Дмитрия Дзюбина.

 


Лучший игрок тульского «Арсенала» по версии болельщиков — Михаил Левашов. Фото Максима Котенева.

 

 

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 11:18 +9
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