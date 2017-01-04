Туляков ждет музыкальный вечер на площади Ленина

Вечером 4 января, в 17.00, дети и их родители станут участниками большой концертной программы.

Также для детей будут работать аттракционы луна-парка.

Праздничная программа для детей будет организована и в посёлке Косая гора (ул. М. Горького, 15) с 14.00 до 19.00. Мероприятие пройдет в рамках программа «Каникулы в городе».

Продолжают отмечать Новый год и жители Большой Тулы. В час дня в поселке Сергиевский (ул. Центральная, 18) состоится игровая программа «Мы все спешим за чудесами». А в поселке Обидимо в это же время на Комсомольской площади — игровая программа для детей «Новогоднее чудо».



Более подробную информацию по всем мероприятиям можно получить по телефону: 77−32−54.