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Туляков ждет музыкальный вечер на площади Ленина

Туляков ждет музыкальный вечер на площади Ленина

Вечером 4 января, в 17.00, дети и их родители станут участниками большой концертной программы.

Также для детей будут работать аттракционы луна-парка.
Праздничная программа для детей будет организована и в посёлке Косая гора (ул. М. Горького, 15) с 14.00 до 19.00. Мероприятие пройдет в рамках программа «Каникулы в городе».
 
Продолжают отмечать Новый год и жители Большой Тулы. В час дня в поселке Сергиевский (ул. Центральная, 18) состоится игровая программа «Мы все спешим за чудесами». А в поселке Обидимо в это же время на Комсомольской площади — игровая программа для детей «Новогоднее чудо».

Более подробную информацию по всем мероприятиям можно получить по телефону: 77−32−54.
 
 
Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 12:42 +1
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