Сотрудники тульского управления ГИБДД получили подарки от дошкольников

Фото предоставлено отделением пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Ёлочные игрушки, которые украсили новогоднюю ёлку в здании Госавтоинспекции региона, были переданы инспекторам представителями дошкольного образовательного учреждения. С воспитанниками инспекторы тесно взаимодействуют уже не первый год и надеются на дальнейшее сотрудничество. Также малыши отправили полицейским видеопоздравление.

Праздничную ёлку нарядили в виде самого главного дорожного символа — светофора. «Новогодняя красавица» получилась яркой и необычной. Но необычной она стала потому, что в каждой детской елочной игрушке скрыто новогоднее пожелание сотрудникам ГИБДД Тульской области.

И поэтому в последние дни уходящего года каждый сотрудник может выбрать шарик, в котором находиться послание детей, и оно обязательно исполнится в новом году, если искренне верить в чудо.

В ответ на такой подарок сотрудники Госавтоинспекции поблагодарили и поздравили ребят с наступающим новым годом и пожелали им крепкого здоровья, счастья, успехов, безопасных дорог и всегда соблюдать Правила дорожного движения.