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В Туле началась панихида по погибшим в авиакатастрофе Ту-154
В списках погибших значатся два туляка.
В Успенском соборе Тулы началась панихида по погибшим в авиакатастрофе Ту-154. Служит ее митрополит Тульский и Ефремовский Алексий, сообщает Тульская епархия.
Напомним, трагедия случилась утром 25 декабря в Краснодарском крае. Самолет после дозаправки в Сочи поднялся в воздух и в 5.27, через несколько минут после взлета, пропал с радаров.
В военном Ту-154 летели музыканты ансамбля имени Александрова, военнослужащие, журналисты, всего на борту находилось 92 человека.
Среди погибших два уроженца Тульской области, оба солисты хора: Алексей Мокриков и Виктор Санин.
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