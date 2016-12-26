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В Туле началась панихида по погибшим в авиакатастрофе Ту-154
Источник фото: sergeybond.livejournal.com

В Туле началась панихида по погибшим в авиакатастрофе Ту-154

В списках погибших значатся два туляка.

В Успенском соборе Тулы началась панихида по погибшим в авиакатастрофе Ту-154. Служит ее митрополит Тульский и Ефремовский Алексий, сообщает Тульская епархия.

Напомним, трагедия случилась утром 25 декабря в Краснодарском крае. Самолет после дозаправки в Сочи поднялся в воздух и в 5.27, через несколько минут после взлета, пропал с радаров.

В военном Ту-154 летели музыканты ансамбля имени Александрова, военнослужащие, журналисты, всего на борту находилось 92 человека.

Среди погибших два уроженца Тульской области, оба солисты хора: Алексей Мокриков и Виктор Санин.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:24 +3
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