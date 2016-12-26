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Тамбовские следователи просят туляков помочь в поисках без вести пропавшего

Тамбовские следователи просят туляков помочь в поисках без вести пропавшего

Сергей Павликов ушёл из дома в апреле текущего года и не вернулся.

Следственными органами СК России по Тамбовской области расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения Павликова Сергея Андреевича, 09.12.1998 г. р., который 29.04.2016 около 20.00 ушел из дома в селе Каменка Ржаксинского района Тамбовской области, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид 17-18 лет, рост 175-180 см, волосы темно-русые, коротко стрижен, худощавого телосложения, на левой ключице имеется послеоперационный шрам длиной 8-9 см.

Был одет: болоньевая куртка-ветровка красного цвета с синей полосой и капюшоном, брюки спортивные черные, рыбацкий комбинезон забродный.

Просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении молодого человека, сообщить в следственное управление СК России по Тамбовской области по тел. 8 (4752) 72-01-57, по тел. 8 (4872) 55-61-77 (отдел криминалистики следственного управления по Тульской области) либо по тел. 02.

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 20:04 0
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