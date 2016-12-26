Тамбовские следователи просят туляков помочь в поисках без вести пропавшего
Сергей Павликов ушёл из дома в апреле текущего года и не вернулся.
Следственными
Приметы пропавшего: на вид 17-18 лет, рост 175-180 см, волосы темно-русые, коротко стрижен, худощавого телосложения, на левой ключице имеется послеоперационный шрам длиной 8-9 см.
Был одет: болоньевая куртка-ветровка красного цвета с синей полосой и капюшоном, брюки спортивные черные, рыбацкий комбинезон забродный.
Просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении молодого человека, сообщить в следственное