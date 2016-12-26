Тамбовские следователи просят туляков помочь в поисках без вести пропавшего

Сергей Павликов ушёл из дома в апреле текущего года и не вернулся.

Следственными органами СК России по Тамбовской области расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения Павликова Сергея Андреевича, 09.12.1998 г. р ., который 29.04.2016 около 20.00 ушел из дома в селе Каменка Ржаксинского района Тамбовской области, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид 17-18 лет, рост 175-180 см, волосы темно-русые, коротко стрижен, худощавого телосложения, на левой ключице имеется послеоперационный шрам длиной 8-9 см.

Был одет: болоньевая куртка-ветровка красного цвета с синей полосой и капюшоном, брюки спортивные черные, рыбацкий комбинезон забродный.